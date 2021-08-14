Son dakika transfer haberleri: Namiq Alasgarov Bursaspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Neftçi Bakü'den kadrosuna kattığı Namiq Alasgarov transferini resmen duyurdu. Azerbaycanlı futbolcunun 50 bin Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyen yeşil-beyazlı ekip, 10 numara transferini de halletmiş oldu. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Başarılı kanat oyuncusu Namik Alasgarov ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Namik Alasgarov'a kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.