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Son dakika transfer haberleri: Namiq Alasgarov Bursaspor'da

Son dakika spor haberleri: TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Netfçi Bakü forması giyen Azerbaycanlı futbolcu Namiq Alasgarov ile resmi sözleşme imzaladı.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 18:17
Son dakika transfer haberleri: Namiq Alasgarov Bursaspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Neftçi Bakü'den kadrosuna kattığı Namiq Alasgarov transferini resmen duyurdu. Azerbaycanlı futbolcunun 50 bin Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyen yeşil-beyazlı ekip, 10 numara transferini de halletmiş oldu. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Başarılı kanat oyuncusu Namik Alasgarov ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Namik Alasgarov'a kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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