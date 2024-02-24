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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Bursaspor yönetimini ziyaret etti

Son dakika spor haberleri... TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Bursaspor Başkanı Sinan Bür ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 13:50
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Bursaspor yönetimini ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili İbrahim Burkay ve beraberindeki heyet, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne gelerek Bursaspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarete yeşil-beyazlı kulüp adına Başkan Sinan Bür ve yönetim kurulu üyeleri; Sinan Oral, Erkan Öncel, İsmail Ertekin, Beyhan Çalışkan, Gükhan Güleç, Adem Bostan, Alper Özyüksel, Erdinç Doğan, Şaban Doğan ve Orhan Efe katıldı. Görüşmelerin ardından Başkan Sinan Bür, Mehmet Büyükekşi'ye teşekkürlerini iletip çiçek takdim etti. Mehmet Büyükekşi ise Sinan Bür'e isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

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