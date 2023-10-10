Haberler Bursaspor Bursaspor’da Teknik Direktör Nedim Vatansever’le yollar ayrıldı

Bursaspor’da Teknik Direktör Nedim Vatansever’le yollar ayrıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Gölcükspor'a 2-1 mağlup olmasının ardından turu rakibine veren Bursaspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. 44 yaşındaki Teknik Direktör Nedim Vatansever'le yollar ayrıldı. İşte detaylar...

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 23:51
Bursaspor’da Teknik Direktör Nedim Vatansever’le yollar ayrıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde aldığı flaş mağlubiyetin ardından Bursaspor'da ayrılık yaşandı.

Teknik Direktör Nedim Vatansever'le yollar ayrıldı.

Bursaspor'da Teknik Direktör Yalçın Gündüz'ün gönderilmesi sonrası göreve getirilen Nedim Vatansever'le de yollar ayrıldı.

Bursaspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bölgesel Amatör Lig takımı Gölcükspor'a mağlup olunmasından sonra Teknik Direktör Nedim Vatansever'le yollarını ayırdı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teknik Direktörümüz Nedim Vatansever ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.Nedim Vatansever ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileriz."

DİĞER
Kızılcık Şerbeti'nde Nilay’a bomba bir rakip geliyor! Güzeller güzel oyuncu kadroya dahil oldu: Sümbül karakterine hayat verecek
CANLI TAKİP | İsrail-Hamas savaşında son durum ne? Tel Aviv'de büyük panik: Gazze bombardıman altında
Arda Güler'e 15 milyonluk hediye!
Isparta 32 Spor bir üst tura yükseldi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gölcükspor Bursa'da turu kaptı!
Bursaspor: Bize karşı cephe var
Başkan Erdoğan'dan emeklilere ikramiye müjdesi!
AİLE 15. BÖLÜM İZLE | SHOW TV Aile son bölüm izle
DUL VE YETİMLER 5000 TL ALACAK MI? | Emekli promosyonu dul ve yetim aylığı alana verilecek mi?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bursaspor’da flaş ayrılık Bursaspor’da flaş ayrılık 23:51
G.Saray'da istifa! Resmen açıkladı G.Saray'da istifa! Resmen açıkladı 23:25
G.Saray Daikin set vermedi! G.Saray Daikin set vermedi! 23:22
Sevilla'da Alonso dönemi Sevilla'da Alonso dönemi 20:08
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması! Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması! 20:21
F.Bahçe'den PFDK'ya tepki! F.Bahçe'den PFDK'ya tepki! 21:04
Daha Eski
Arda Güler'e 15 milyonluk hediye! Arda Güler'e 15 milyonluk hediye! 21:23
Beşiktaş Emlakjet 2'de 2 yaptı! Beşiktaş Emlakjet 2'de 2 yaptı! 22:04
Millilerin Hırvatistan mesaisi devam ediyor Millilerin Hırvatistan mesaisi devam ediyor 22:45
Beşiktaş - Prometei basketbol maçı ne zaman? Beşiktaş - Prometei basketbol maçı ne zaman? 16:20
Ajax Tadic olmadan ritim tutturamadı! Ajax Tadic olmadan ritim tutturamadı! 16:25
"2032'de tüm dünyaya güzel futbol izletmeye hazırız" "2032'de tüm dünyaya güzel futbol izletmeye hazırız" 16:30