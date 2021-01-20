Bursaspor’u kritik dört hafta bekliyor

Bursaspor, sezonun ikinci yarısına zorlu maçlarla başlayacak. Yeşil beyazlı takım, ilk dört maçını, puan durumunda kendisinden üst sırada yer alan takımlarla oynayacak.



TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, sezonun ikinci yarısına, Antalya'da sürdürdüğü kamp çalışmalarıyla hazırlanıyor. Transfer yasağını devre arasında da kaldıramayan ve genç ağırlıklı bir kadro ile yoluna devam etme kararı alan yeşil beyazlı takım, geride kalan 17 haftalık dilimde 27 puan toplayarak, birçok futbolseverin takdirini toplamıştı. Bursaspor, sezonun ikinci yarısını ise Cumartesi akşamı Adana Demirspor deplasmanında açacak.

Yeşil beyazlılar daha sonra evinde Altınordu'yu ağırlarken, bir sonraki hafta lider Giresunspor'a konuk olacak. Bursaspor, 21'inci haftada ise sahasında Tuzlaspor'la karşılaşacak. Yeşil beyazlı takım, bu dört haftalık dilimde oynayacağı tüm maçları, şu anda puan cetvelinde kendisinden üst sırada bulunan takımlarla yapacak. Bursaspor, sezonun ilk yarısında bu dört takımdan sadece Altınordu'yu mağlup edebilmiş, Adana Demirspor ve Giresunspor'a mağlup olmuş, Tuzlaspor'la ise berabere kalmıştı.