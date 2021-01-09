Haberler Bursaspor Ali Akman'ın yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe ve Galatasaray...

'ın yeni takımını duyurdular! ve ...

. Lig'de forması giyen ve bu sezon gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. ve 'ın da transfer listesinde olan genç yıldızın yeni adresini duyurdular. İşte detaylar...

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 09:58
Ali Akman'ın yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe ve Galatasaray...

. Lig'de ilk 17 haftayı 27 puanla geçen , genç yıldızlarıyla ligin en çok konuşulan takımlarından biri haline geldi.

Ali Akman'ın yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yeşil-beyazlı takımda , ve , bu sezon en çok konuşulan isimler oldu.

Ali Akman'ın yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Özellikle ilk 11'in vazgeçilmez ismi olan , bu sezon . Lig'de çıktığı 16 maçta sergilediği 9 gol ve 4 asistlik performansla takımını sırtladı.

Ali Akman'ın yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe ve Galatasaray...

18 yaşındaki golcüye başta ve olmak üzere birçok kulüp talip olurken, Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Ali Akman'ın yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe ve Galatasaray...

EINTRACHT FRANKFURT'TAN ALİ AKMAN'A KANCA

Transfermarkt'ta yer alan habere göre, ekibi 'un 'a talip olduğu ve ocak ayında genç futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Ali Akman'ın yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe ve Galatasaray...

LILLE DE İSTİYOR

Öte yandan , ve 'in formasını giydiği de 18 yaşındaki golcüyü transfer etmek istiyor.

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