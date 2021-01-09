Ali Akman'ın yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe ve Galatasaray...

TFF 1. Lig'de ilk 17 haftayı 27 puanla geçen Bursaspor, genç yıldızlarıyla ligin en çok konuşulan takımlarından biri haline geldi.

Yeşil-beyazlı takımda Ali Akman, Batuhan Kör ve Burak Kapacak, bu sezon en çok konuşulan isimler oldu.

Özellikle ilk 11'in vazgeçilmez ismi olan Ali Akman, bu sezon 1. Lig'de çıktığı 16 maçta sergilediği 9 gol ve 4 asistlik performansla takımını sırtladı.

18 yaşındaki golcüye başta Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere birçok kulüp talip olurken, Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

EINTRACHT FRANKFURT'TAN ALİ AKMAN'A KANCA Transfermarkt'ta yer alan habere göre, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un Ali Akman'a talip olduğu ve ocak ayında genç futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.