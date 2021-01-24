Haberler Bursaspor Ali Akman şov sürüyor!

şov sürüyor!

. Lig'de ile deplasmanda karşılaşan , genç golcüsü 'ın attığı harika golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 10:56
Ali Akman şov sürüyor!
'un 18 yaşındaki futbolcusu , deplasmanında da ağları havalandırarak gol sayısını 10'a yükseltti.

. Lig ekiplerinden Bursaspor'un genç golcüsü Ali Akman, rakip fileleri sarsmaya devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımın deplasmanda oynadığı Adana Demirspor maçında galibiyet golünü kaydeden 18 yaşındaki futbolcu, gol sayısını da 10'a yükseltti. Hem hem de 'de birçok takımın transfer listesinde yer alan Ali Akman, gol krallığı yarışında da iddiasını sürdürdü. Genç futbolcu, bu alanda 12 gollü 'ın tecrübeli futbolcusu 'nun hemen arkasında yer alıyor. Akman ayrıca Adana Demirspor maçı sonrası, "Nerede kalmıştık" yorumunda bulundu.
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