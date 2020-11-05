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'da Ankaraspor maçı hazırlıkları

Ziraat 'nda Karşıyaka maçını geçen , ara vermeden Ankaraspor karşılaşmasına hazırlanıyor. yönetiminde devam eden antrenmanda, kondisyon ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirildi.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 14:48 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 16:05
Bursaspor'da Ankaraspor maçı hazırlıkları

1.Lig'in 9. haftasında deplasmanda 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da Ankaraspor ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Karşıyaka ile oynadığı maçı sonrası ara vermeden çalışmalara başlayan yeşil beyazlıların idmanı 1 saat 10 dakika sürdü. 'in oyuncularıyla sık sık konuştuğu dikkat çekti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla ile devam etti.

Yeşil beyazlılar, son bölümde ayak tenisi maçları yaptı. Karşıyaka maçında forma giyen futbolcular, yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor hazırlıklarına yarın devam edecek.

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