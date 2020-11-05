Bursaspor'a Vakıfköy enerji veriyor!

Transfer yasağı bulunan Bursaspor'da, 8 maçta atılan 16 golün 15'ine Vakıfköt Patentli futbolcular imza attı. 18 yaşındaki Ali Akman, 7 golle zirveye çıktı.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 00:49Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Önemli bir borç yüküyle karşı karşıya kalan ve transfer yasağı bulunan Bursaspor, altyapısıyla bu zorluğun üstesinden gelmeye çalışıyor. Timsahlar, bu sezon rakip filelere 16 gol gönderdi. Zirvedeki İstanbulspor ve Tuzlaspor'la birlikte, ligin en çok gol atan 3 takımından biri oldu. 16 golün 15'ini ise, Vakıfköy patentli futbolcular kaydetti. Vakıfköy dışından gol atan tek futbolcu ise, 30 yaşındaki orta saha Burak Altıparmak oldu.
BURAK KAPACAK DA 4 GOL ATTI
Son olarak Bolu ağlarını 2 kez havalandıran, transferin gözde ismi Ali Akman, 8 karşılaşmada 7 golle zirvede yer aldı. 18 yaşındaki forvet, gol krallığı'nda; 7 golle lider durumdaki Adana Demirsporlu Mehmet Akyüz'ü de yakaladı. Bir diğer transfer gözdesi 21 yaşındaki Burak Kapacak da 4 golle en skorer 2. isim oldu. 19 yaşındaki forvet Batuhan Kör 2 gol bulurken, Emirhan ve İsmail Çokçalış da 1'er gole imza attılar.