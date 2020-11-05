Haberler TFF 1.Lig Bursaspor'a Vakıfköy enerji veriyor!

'a Vakıfköy enerji veriyor!

yasağı bulunan 'da, 8 maçta atılan 16 golün 15'ine Vakıfköt Patentli futbolcular imza attı. 18 yaşındaki , 7 golle zirveye çıktı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 00:49 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Bursaspor'a Vakıfköy enerji veriyor!
Önemli bir borç yüküyle karşı karşıya kalan ve yasağı bulunan , altyapısıyla bu zorluğun üstesinden gelmeye çalışıyor. Timsahlar, bu sezon rakip filelere 16 gol gönderdi. Zirvedeki İstanbulspor ve Tuzlaspor'la birlikte, ligin en çok gol atan 3 takımından biri oldu. 16 golün 15'ini ise, Vakıfköy patentli futbolcular kaydetti. Vakıfköy dışından gol atan tek futbolcu ise, 30 yaşındaki orta saha Burak Altıparmak oldu.


BURAK KAPACAK DA 4 GOL ATTI
Son olarak Bolu ağlarını 2 kez havalandıran, transferin gözde ismi , 8 karşılaşmada 7 golle zirvede yer aldı. 18 yaşındaki forvet, gol krallığı'nda; 7 golle lider durumdaki Adana Demirsporlu Mehmet Akyüz'ü de yakaladı. Bir diğer transfer gözdesi 21 yaşındaki Burak Kapacak da 4 golle en skorer 2. isim oldu. 19 yaşındaki forvet Batuhan Kör 2 gol bulurken, Emirhan ve İsmail Çokçalış da 1'er gole imza attılar.
BİZE ULAŞIN