Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Ali Akman için transfer açıklaması geldi

Bursaspor'da bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada 7 gol atan Ali Akman için Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girmişti.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er genç futbolcu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Ali Akman konusu çok konuşuluyor. Ali Akman için şu anda Galatasaray ve Fenerbahçe'den kulübümüze gelen resmi transfer teklifi yok. Benim gönlüm Ali Akman, İsmail Çokçalış, Emirhan Aydoğan ve ismi geçen oyuncuların Bursaspor'da kalıp, burada kendilerini geliştirmelerinden yana. Bu oyuncular henüz çok genç isimler.

"ZAMANI GELEN OYNAYACAK"

Çok fazla konuşulduğu zaman oyunculara zarar verebiliyor. Oyunculara teklifler elbette olacak. Çok değerli oyuncular. Bursaspor altyapısında nice yetenekler var. Zamanı gelen oynayacak.

"GEREKLİ ADIMLAR ATILACAKTIR"

Hak eden herkes o formayı bir gün giyecek. Ali Akman'ın sözleşmesi 31 Mayıs 2021'de sona erecek. Yöneticilerimiz, Ali Akman ile sözleşme uzatma konusunda görüşmelere başladı. Ali de sözleşme uzatma konusunda gerekli adımları atacaktır. (Ajansspor)