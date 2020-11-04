Haberler A2 Milli Futbol Takımı Bursaspor’un genç futbolcusu Ali Akman ilk kez Ümit Milli Takım'da!

’un genç futbolcusu ilk kez 'da!

1. Lig ekiplerinden 'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken , Ümit Milli Futbol Takımı'mızın ve ile yapacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı. 18 yaşındaki golcü ilk kez ’da forma giyecek.

A2 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 17:14
Bursaspor’un genç futbolcusu Ali Akman ilk kez Ümit Milli Takım'da!

Ümit Milli Takımı'nın 13 Kasım Cuma günü ve 17 Kasım Salı günü U21 Milli Takımları ile 'da oynayacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı. 'un iki genç ismi de kadroya dahil edildi. 1.Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan ile birlikte, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Burak Kapacak, Ay Yıldızlı formayı giymek için Samsun'a davet edildi. Bu arada 18 yaşındaki Ali Akman, ilk kez 'da forma giyecek.

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