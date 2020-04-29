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29 Nisan 2020, Çarşamba
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İşimiz çok zor!

İşimiz çok zor!

Bursaspor’un başarılı sol beki , lige adaptasyonun zorlu geçeceğini belirtip “Psikolojik açıdan zor bir süreç olacak” dedi.

Futbolda gözler 12 Haziran'daki muhtemel starta takılmışken yaklaşık 2 ay futboldan uzak kalanlar endişeli. Bunlardan birisi de Bursasporlu . İzolasyon günlerini 'de ailesiyle birlikte geçiren 31 yaşındaki sol bek, "Bu süreçten sonra maç oynamak kolay değil. İşin psikolojik tarafı da var, kafaca ligden koptuk. Haftada 1 maç olsaydı kamp süresi yeterdi ama sıkıştırılmış bir lig olacak gibi görünüyor" diye konuştu.

SEYİRCİSİZ MAÇ DEZAVANTAJ
Maçların seyircisiz oynanma ihtimalini de değerlendiren Kerem Can, "Seyircisiz oynanacak olması Bursaspor adına büyük dezavantaj. Çünkü bizim seyircimiz itici güç ve çok etkili. Artık bu lig bir şekilde tamamlanacak. Teksas taraftar grubumuz tek kelimeyle muhteşem. Futbolu bilen bir grup, sadece saha içinde değil dışında da moral veriyorlar. Onlarsız olmuyor" dedi.

  1. 29.4.2020
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