İşimiz çok zor!
Bursaspor’un başarılı sol beki Kerem Can Akyüz, lige adaptasyonun zorlu geçeceğini belirtip “Psikolojik açıdan zor bir süreç olacak” dedi.
Futbolda gözler 12 Haziran'daki muhtemel starta takılmışken yaklaşık 2 ay futboldan uzak kalanlar endişeli. Bunlardan birisi de Bursasporlu Kerem Can Akyüz. İzolasyon günlerini İzmir'de ailesiyle birlikte geçiren 31 yaşındaki sol bek, "Bu süreçten sonra maç oynamak kolay değil. İşin psikolojik tarafı da var, kafaca ligden koptuk. Haftada 1 maç olsaydı kamp süresi yeterdi ama sıkıştırılmış bir lig olacak gibi görünüyor" diye konuştu.
SEYİRCİSİZ MAÇ DEZAVANTAJ
Maçların seyircisiz oynanma ihtimalini de değerlendiren Kerem Can, "Seyircisiz oynanacak olması Bursaspor adına büyük dezavantaj. Çünkü bizim seyircimiz itici güç ve çok etkili. Artık bu lig bir şekilde tamamlanacak. Teksas taraftar grubumuz tek kelimeyle muhteşem. Futbolu bilen bir grup, sadece saha içinde değil dışında da moral veriyorlar. Onlarsız olmuyor" dedi.
- 29.4.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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