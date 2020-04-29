İşimiz çok zor!

Futbolda gözler 12 Haziran'daki muhtemel starta takılmışken yaklaşık 2 ay futboldan uzak kalanlar endişeli. Bunlardan birisi de Bursasporlu Kerem Can Akyüz. İzolasyon günlerini İzmir'de ailesiyle birlikte geçiren 31 yaşındaki sol bek, "Bu süreçten sonra maç oynamak kolay değil. İşin psikolojik tarafı da var, kafaca ligden koptuk. Haftada 1 maç olsaydı kamp süresi yeterdi ama sıkıştırılmış bir lig olacak gibi görünüyor" diye konuştu.

SEYİRCİSİZ MAÇ DEZAVANTAJ

Maçların seyircisiz oynanma ihtimalini de değerlendiren Kerem Can, "Seyircisiz oynanacak olması Bursaspor adına büyük dezavantaj. Çünkü bizim seyircimiz itici güç ve çok etkili. Artık bu lig bir şekilde tamamlanacak. Teksas taraftar grubumuz tek kelimeyle muhteşem. Futbolu bilen bir grup, sadece saha içinde değil dışında da moral veriyorlar. Onlarsız olmuyor" dedi.