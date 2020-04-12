Bir gün döneceğim

Bursaspor'un yaşadığı tek şampiyonlukta imzası olan Pablo Batalla, bir gün yeşil-beyazlı camiada teknik adamlık yapmak istediğini belirterek, "Bursa'da çok güzel anılar yaşadım" diye konuştu. Bursaspor'un youtube kanalına konuşan Arjantinli maestro, "Bursa'da çok mutlu oldum. Geldiğim sezon tarihi bir şampiyonluk yaşadım. Bursa, benim ikinici evim" dedi.

SÜPER LİG'E ÇIKACAK

Karıyerınde Bursaspor'la ilgili hedefi olduğunu da vurgulayan 36 yaşındaki tangocu, "7 yılda güzel ve mutlu şeyler yaşadım. Bir gün Bursaspor'da çalışmak, stada ve tesislere yeniden gelmek hoş olur. Yeşil- Beyazlı camiayı çok seviyorum. Bursaspor'u takip ediyorum, iddialı durumda. Yeniden Süper Lig'e döneceğine inanıyorum" dedi.