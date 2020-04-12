Bir gün döneceğim
Bursaspor ile şampiyonluk yaşayan Batalla'nın hayali, 7 yıl formasını giydiği takımın başında sahaya çıkmak.
Bursaspor'un yaşadığı tek şampiyonlukta imzası olan Pablo Batalla, bir gün yeşil-beyazlı camiada teknik adamlık yapmak istediğini belirterek, "Bursa'da çok güzel anılar yaşadım" diye konuştu. Bursaspor'un youtube kanalına konuşan Arjantinli maestro, "Bursa'da çok mutlu oldum. Geldiğim sezon tarihi bir şampiyonluk yaşadım. Bursa, benim ikinici evim" dedi.
SÜPER LİG'E ÇIKACAK
Karıyerınde Bursaspor'la ilgili hedefi olduğunu da vurgulayan 36 yaşındaki tangocu, "7 yılda güzel ve mutlu şeyler yaşadım. Bir gün Bursaspor'da çalışmak, stada ve tesislere yeniden gelmek hoş olur. Yeşil- Beyazlı camiayı çok seviyorum. Bursaspor'u takip ediyorum, iddialı durumda. Yeniden Süper Lig'e döneceğine inanıyorum" dedi.
- 12.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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