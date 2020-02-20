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20 Şubat 2020, Perşembe
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'da Da ile yollar ayrıldı

Bursaspor'da Igor Wanderson Da Silva ile yollar ayrıldı

1. Lig ekiplerinden , Brezilyalı futbolcu Da ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Da ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Igor Wanderson Da Silva'ya bundan sonraki spor yaşantısında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

  1. 20.02.2020
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