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13 Aralık 2019, Cuma
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Hedef 3'te 3

Hedef 3'te 3

’un golcüsü , yenilgisinin telafisini, kalan üç maçtan 9 puanla ayrılarak yapacaklarını belirtti.

Süper Lig'e dönüş yapmak isteyen 'un genç golcüsü , iddialı açıklamalarda bulundu. mağlubiyetinin yol kazası olduğunu belirten 22 yaşındaki oyuncu, "İlk yarının bitimine kadar 3 maçı da kazanmak istiyoruz. Yukarılarda kalmaya çalışacağız" dedi. Taraftarın Özlüce ziyaretini olumlu bulan Kubilay, takım için iyi bir moral olduğunu vurguladı.

'YALÇIN HOCA ÇOK FARKLI'

Bu sezon gol ve asistleriyle takıma katkı sağlamasına ilişkin konuşan genç oyuncu, "Bunun baş faktörü olarak hocayı söylerim. Benden istedikleri, anlattıkları, oyuncuya yaklaşımı. Çok hocayla çalıştım ama onun gibisi biraz daha farklı. Oyuncudan ne alabileceğini çok iyi bilen bir hoca. Ona yönelik istifa çağrısı etkiledi. Etkilenmiş olabilir doğaldır ancak üstesinden gelir" dedi.

  1. 13.12.2019
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