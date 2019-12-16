Timsah yine kayıp

TFF 1. Lig'in en güçlü şampiyonluk adayı Bursaspor, kötü gidişatına İzmir'de de 'dur' diyemedi. Geçtiğimiz hafta evinde Giresunspor'a kaybeden Timsah, çok zorlandığı Altınordu karşısında da 1 puana razı oldu. Güçlü rakibi karşısında birçok pozisyondan yararlanamayan İzmir ekibi, kaleci Çağlar'ı geçemedi. Okan'la bir topu direkten dönen kırmızılacivertliler, Ufuk, Kerim ve Atakan'la da net fırsatlardan yararlanamadı. Timsah'ın galibiyet özlemi 2 maça çıkarken, Altınordu evindeki yenilmezlik serisini 4'e yükseltti.