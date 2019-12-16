Timsah yine kayıp
Şampiyonluk adayı Bursaspor, kaleci Çağlar’ın devleştiği maçta Altınordu karşısında 1 puana razı oldu. Yeşil-beyazlılar, puanını 24 yayıp 6. sırada kaldı.
TFF 1. Lig'in en güçlü şampiyonluk adayı Bursaspor, kötü gidişatına İzmir'de de 'dur' diyemedi. Geçtiğimiz hafta evinde Giresunspor'a kaybeden Timsah, çok zorlandığı Altınordu karşısında da 1 puana razı oldu. Güçlü rakibi karşısında birçok pozisyondan yararlanamayan İzmir ekibi, kaleci Çağlar'ı geçemedi. Okan'la bir topu direkten dönen kırmızılacivertliler, Ufuk, Kerim ve Atakan'la da net fırsatlardan yararlanamadı. Timsah'ın galibiyet özlemi 2 maça çıkarken, Altınordu evindeki yenilmezlik serisini 4'e yükseltti.
- 16.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
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Yorum
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
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Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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