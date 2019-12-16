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16 Aralık 2019, Pazartesi
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Timsah yine kayıp

Timsah yine kayıp

Şampiyonluk adayı , kaleci ’ın devleştiği maçta karşısında 1 puana razı oldu. Yeşil-beyazlılar, puanını 24 yayıp 6. sırada kaldı.

1. Lig'in en güçlü şampiyonluk adayı , kötü gidişatına 'de de 'dur' diyemedi. Geçtiğimiz hafta evinde Giresunspor'a kaybeden Timsah, çok zorlandığı karşısında da 1 puana razı oldu. Güçlü rakibi karşısında birçok pozisyondan yararlanamayan İzmir ekibi, kaleci 'ı geçemedi. Okan'la bir topu direkten dönen kırmızılacivertliler, Ufuk, Kerim ve Atakan'la da net fırsatlardan yararlanamadı. Timsah'ın galibiyet özlemi 2 maça çıkarken, Altınordu evindeki yenilmezlik serisini 4'e yükseltti.

  1. 16.12.2019
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