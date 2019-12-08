Protokol tribününde burun kıran kavga
Bursaspor'un Giresunspor ile oynadığı maçın devre arasında Adana deplasmanı sponsorluğu nedeniyle teşekkür plaketi verilen eski yönetici Av. Hakan Dinçtürk ile Bursaspor Genel Sekreteri Ali Büyükkurt arasında kavga çıktı. Kavgada Büyükkurt'un burnu kırılırken, Dinçtürk ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, Hakan Dinçtürk'e sponsorluk desteği nedeniyle Giresunspor maçının devre arasında plaket verdi.
Plaket töreninin ardından protokol fuaye salonunda, Bursaspor Genel Sekreteri Ali Büyükkurt ile teşekkür plaketi verilen Av. Hakan Dinçtürk arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Büyükkurt'un burnu, aldığı darbe sonucu kırıldı. Büyükkurt tedavi edilmek üzere hastaneye götürülürken, olaya müdahale eden polisler Av. Hakan Dinçtürk'ü ifadesini almak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Dinçtürk, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Ali Büyükurt'un ise ifadesinin tedavisi bittikten sonra alınacağı belirtildi.
- 08.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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