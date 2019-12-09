Bursaspor'un ilk yarı hesapları sekteye uğradı

Bu sezon TFF 1'inci Lig'de istikrarsız bir görüntü çizen Bursaspor, 14'üncü hafta maçında Giresunspor'a evinde mağlup olarak üst sıralar için bir kez daha fırsat tepti. Lig lideri Hatayspor ve Akhisarspor'un kazandığı haftada mutlak kazanması gereken maçtan mağlup ayrılan Bursa temsilcisi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Cesar Group Ümraniyespor'un haftayı yenilgi ile kapatmalarını ise değerlendiremedi. Böylelikle 14'üncü hafta sonunda Bursaspor, 23 puanda kalırken lider ile arasındaki puan farkı da 7'ye yükseldi.

LEHİNE ÇEVİREMİYOR

Bursaspor, daha önce de eline geçen birçok fırsatı değerlendiremedi. 10'uncu haftada evinde Balıkesirspor ile oynadığı karşılaşmada golsüz eşitlikle sahadan ayrılan Bursa temsilcisi; sonraki hafta da Boluspor ile berabere kaldı ve o dönem üst sıralardaki Hatayspor, Ümraniyespor, Akhisarspor gibi ekiplerin puan kayıplarını lehine çeviremedi. Böylelikle aradaki makas da daralması yerine iyice açılmış oldu.

3 MAÇ KALDI

Bursaspor, Giresunspor mağlubiyetiyle birlikte ilk yarıdaki hedefinden de uzaklaşmış oldu. Şampiyonluğu hedefleyen ve ligin ilk yarısını 30 puan bandının üzerinde tamamlamak isteyen Bursa temsilcisi, gerida kalan haftalarda 23 puan topladı. Devrenin bitimine 3 maç kala hedefe ulaşması zora giren Bursaspor, devreyi ilk iki sırada bitirme şansının da uzağında kaldı. Bursaspor geride kalan maçlarda Altınordu ve Ekol Göz Menemenspor deplasmanlarının ardından ilk yarıyı evindeki Hatayspor maçıyla noktalayacak.