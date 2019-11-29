Bursaspor Başkanı Mestan: Ceza almayız

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve Denetleme Kurulu Başkanı Serdar Güllülü, olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Güllülü, "Ali Ay yönetimi kendi alacaklarını kurtarabilmek için ipotek koymak istemişti. Kendilerine çek kesmişlerdi. Denetleme olarak bir önerge verdik. Bursaspor'un tuzağa düşmesini önledik" diye konuştu.



BORÇ 483 MİLYONDU

Başkan Mesut Mestan da kulübün borcunun 447 milyon TL seviyelerine düştüğünü açıkladı. Sezon sonuna kadar her hangi bir ceza beklemediklerini vurgulayarak müjde verdi. Mestan "23 Haziran'da borç 483 milyon 200 TL civarındaydı. Eski futbolcuların birçoğu ile yollar ayrıldı. Borcumuz vergiler, faizlerle birlikte 447 milyon TL seviyelerinde" dedi.