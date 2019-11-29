Bursaspor Başkanı Mestan: Ceza almayız
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve Denetleme Kurulu Başkanı Serdar Güllülü, olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Güllülü, "Ali Ay yönetimi kendi alacaklarını kurtarabilmek için ipotek koymak istemişti. Kendilerine çek kesmişlerdi. Denetleme olarak bir önerge verdik. Bursaspor'un tuzağa düşmesini önledik" diye konuştu.
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve Denetleme Kurulu Başkanı Serdar Güllülü, olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Güllülü, "Ali Ay yönetimi kendi alacaklarını kurtarabilmek için ipotek koymak istemişti. Kendilerine çek kesmişlerdi. Denetleme olarak bir önerge verdik. Bursaspor'un tuzağa düşmesini önledik" diye konuştu.
BORÇ 483 MİLYONDU
Başkan Mesut Mestan da kulübün borcunun 447 milyon TL seviyelerine düştüğünü açıkladı. Sezon sonuna kadar her hangi bir ceza beklemediklerini vurgulayarak müjde verdi. Mestan "23 Haziran'da borç 483 milyon 200 TL civarındaydı. Eski futbolcuların birçoğu ile yollar ayrıldı. Borcumuz vergiler, faizlerle birlikte 447 milyon TL seviyelerinde" dedi.
- 29.11.2019
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Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar! Emre Kılınç ve Mert Hakan...
Toplam 1
Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
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Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
Toplam 1
Yorum
fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
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