Bursasporlu yıldızlar Mamadou Diarra ile Abdullahi Shehu açıklamalarda bulundu. Nijeryalı futbolcu Shehu, "Biz Bursaspor'uz ve bütün rakiplerimiz bizi yenmek istiyor. Onun için yüzde 200'lerini vererek sahaya çıkıyorlar. Onlar için bize karşı alınacak sonuç büyük anlam ifade ediyor. Benim için önemli olan hocanın beklentisini karşılamak" diye konuştu. Senegalli Diarra ise, "Ligin üst tarafında kalmak istiyorsak artık bizim için her maç bir finaldir. Puanları almaya devam edeceğiz" yorumunu yaptı.