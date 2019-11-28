Rakipler %200’le oynuyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un yıldızı Shehu, “Rakipler bize karşı yüzde 200 performansla oynuyor” dedi. Diarra ise “Şampiyonluk için her maç final” diye konuştu.
Bursasporlu yıldızlar Mamadou Diarra ile Abdullahi Shehu açıklamalarda bulundu. Nijeryalı futbolcu Shehu, "Biz Bursaspor'uz ve bütün rakiplerimiz bizi yenmek istiyor. Onun için yüzde 200'lerini vererek sahaya çıkıyorlar. Onlar için bize karşı alınacak sonuç büyük anlam ifade ediyor. Benim için önemli olan hocanın beklentisini karşılamak" diye konuştu. Senegalli Diarra ise, "Ligin üst tarafında kalmak istiyorsak artık bizim için her maç bir finaldir. Puanları almaya devam edeceğiz" yorumunu yaptı.
- 28.11.2019
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savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
Rakipler %200’le oynuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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