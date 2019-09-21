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21 Eylül 2019, Cumartesi
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cezasına itiraz edecek

Bursaspor puan silme cezasına itiraz edecek

1. Lig ekiplerinden , (TFF) tarafından verilen 3 cezasına itiraz edeceğini kulübün resmi sitesinden açıkladı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" () Kulüp Lisans Kurulu (KLK) tarafından, 2019 - 2020 sezonu Kulüp Lisans kapsamında kulübümüze verilmiş olan -3 cezası ile ilgili, kulüp avukatlarımız gerekli itiraz hakkını kullanacak ve kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hareket edilecektir.
Şimdi daha da yüksek sesle 'YENİDEN ZİRVEYE' sloganı altında kenetlenme vakti. Tüm Bursa ve camiasını, takımımızı sahiplenmeye davet ediyoruz. Bu zor süreçte takımımıza sahip çıkarak ait olduğumuz lige geri döneceğimize inancımız tamdır. Hiçbir zorluk bizi bu yolumuzdan döndüremeyecektir."

  1. 21.09.2019
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