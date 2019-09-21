Bursaspor puan silme cezasına itiraz edecek
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen 3 puan silme cezasına itiraz edeceğini kulübün resmi sitesinden açıkladı.
Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu (KLK) tarafından, 2019 - 2020 sezonu Kulüp Lisans kapsamında kulübümüze verilmiş olan -3 puan silme cezası ile ilgili, kulüp avukatlarımız gerekli itiraz hakkını kullanacak ve kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hareket edilecektir.
Şimdi daha da yüksek sesle 'YENİDEN ZİRVEYE' sloganı altında kenetlenme vakti. Tüm Bursa ve Bursaspor camiasını, takımımızı sahiplenmeye davet ediyoruz. Bu zor süreçte takımımıza sahip çıkarak ait olduğumuz lige geri döneceğimize inancımız tamdır. Hiçbir zorluk bizi bu yolumuzdan döndüremeyecektir."
- 21.09.2019
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fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
Bursaspor puan silme cezasına itiraz edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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