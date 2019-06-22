Bursaspor'da Hayri Yazıcı başkanlığa aday oluyor
Bursaspor Kulübü'nde yarın gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul öncesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bursaspor'da Hayri Yazıcı başkanlığa aday olma kararını aldı.
Bursaspor başkanlığı için tek aday olarak seçime girecek olan Mesut Mestan'a karşı daha önce Hayri Yazıcı ismi gündeme gelirken, bugün Bursa'ya gelerek ekibiyle toplantı yapan Yazıcı aday olmaya karar verdi. Yazıcı'nın adaylığının resmi olması için kongrede önerge verilip kabul edilmesi bekleniyor.
- 22.06.2019
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Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
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Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
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Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
Bursaspor'da Hayri Yazıcı başkanlığa aday oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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