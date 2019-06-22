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22 Haziran 2019, Cumartesi
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'da başkanlığa aday oluyor

Bursaspor'da Hayri Yazıcı başkanlığa aday oluyor

Kulübü'nde yarın gerçekleştirilecek öncesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bursaspor'da başkanlığa aday olma kararını aldı.

başkanlığı için tek aday olarak seçime girecek olan 'a karşı daha önce ismi gündeme gelirken, bugün 'ya gelerek ekibiyle toplantı yapan Yazıcı aday olmaya karar verdi. Yazıcı'nın adaylığının resmi olması için kongrede önerge verilip kabul edilmesi bekleniyor.

  1. 22.06.2019
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