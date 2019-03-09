Bursaspor'da Sakho kalmak istiyor
Bursaspor'un Rennes’ten kiraladığı yıldız golcü Diafra Sakho, yeşil-beyazlılarda kalmak istediğini söyledi.
ANKARAGÜCÜ-BURSA MERT VE EREN İÇİN
Süper Lig'de Ankaragücü, bugün Bursa'yı konuk edecek. Bu maçın en ayırt edici özelliği ise geçen hafta Antalyaspor deplasmanı dönüşü trafik kazasında vefat eden iki Ankaragücü taraftarı olacak. Maçın hasılatı vefat eden iki taraftarın acılı ailelerine dağıtılacak. "Mert ve Eren unutmayacağız" yazılı 20 bin siyah tişört de, taraftarlara dağıtılacak ve sarı-lacivertli renklere gönül vermiş olan Mert ve Eren anılacak.
- 9.3.2019
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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