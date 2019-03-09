Bursaspor'da Sakho kalmak istiyor
09 Haziran 2019, Pazar
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'da Sakho kalmak istiyor

Bursaspor'da Sakho kalmak istiyor

'un Rennes’ten kiraladığı yıldız golcü Diafra Sakho, yeşil-beyazlılarda kalmak istediğini söyledi.

Kulüp televizyonuna konuşan 29 yaşındaki golcü, "Taraftarları çok seviyorum, daha Bursa'ya gelmeden bana sosyal medyadan mesajlar atıyorlardı. Biraz beklemelerini istiyorum, kalmam ile ilgili çok erken konuşmalarını istemiyorum. Benim de kalma isteğim var. Kalabilmek için sezonu iyi bir şekilde bitirmem lazım, çok gol atarak bitirmek ve ilk 5'te olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.'' Sakho, yeşil-beyazlılarda oynadığı 12 maçta 2 gol, 1 asist yaptı.

ANKARAGÜCÜ-BURSA MERT VE EREN İÇİN

Süper Lig'de Ankaragücü, bugün 'yı konuk edecek. Bu maçın en ayırt edici özelliği ise geçen hafta Antalyaspor deplasmanı dönüşü trafik kazasında vefat eden iki Ankaragücü taraftarı olacak. Maçın hasılatı vefat eden iki taraftarın acılı ailelerine dağıtılacak. "Mert ve Eren unutmayacağız" yazılı 20 bin siyah tişört de, taraftarlara dağıtılacak ve sarı-lacivertli renklere gönül vermiş olan Mert ve Eren anılacak.

  1. 9.3.2019
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