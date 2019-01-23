‘Gol iptal olacak diye ödüm patladı’
Bursa, Azerbaycan’ın Neftçi Bakü kulübü ile kardeşlik ve stratejik işbirliği protokolü imzaladı.
İmza sonrası Fenerbahçe maçına yönelik esprili bir açıklama yapan Başkan Ali Ay, "Gol iptal olacak diye ödüm patladı" dedi.
- 23.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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