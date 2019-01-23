‘Gol iptal olacak diye ödüm patladı’
23 Ocak 2019, Çarşamba
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‘Gol iptal olacak diye ödüm patladı’

‘Gol iptal olacak diye ödüm patladı’

, ’ın kulübü ile kardeşlik ve stratejik işbirliği protokolü imzaladı.

İmza sonrası maçına yönelik esprili bir açıklama yapan Başkan , "Gol iptal olacak diye ödüm patladı" dedi.

  1. 23.1.2019
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