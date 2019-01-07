Timsah çıkışa geçecek

Ligin ilk yarısında inişli- çıkışlı bir grafik çizen Bursaspor'da son dönemde formayı sırtına geçiren ve attığı gollerle Timsah'a umut veren Umut Nayir ikinci yarı için iddialı konuştu. 25 yaşındaki genç santrfor, "İlk yarıyı genel anlamda ortalama düzeyde bitirdik, aslında daha iyi bitirebilirdik. Çünkü elimizde olan birçok maçı beraberlikle sonuçlandırdık, daha farklı skorlar alabilirdik. Devre arası kampıyla birlikte inşallah bu kazanabileceğimiz maçları galibiyete çevirip daha üst sıralarda ligi tamamlamak istiyoruz" dedi. Kamp sürecinin yorucu geçtiğini vurgulayan Umut, "Bugüne kadar nasıl bir mücadele gösterdiysem, yine terimin son damlasına kadar mücadelemi sergileyeceğim. Takımımızın en önemli özelliği zaten coşku ve mücadele" ifadelerini kullandı.



BURSASPOR, GALİBİYETİ KORUYAMADI

Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Bursaspor, Belek'teki ilk hazırlık maçında Hollanda 2. Ligi'nden Maastricht ile karşı karşıya geldi. Genç ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkan Timsah, öne geçtiği maçta rakibine 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Yusuf Erdoğan'ın 5'teki penaltı golüyle öne geçen Bursa, 51'de Houben ve 75'te Holtby'nin gollerine engel olamadı.