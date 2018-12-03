Zirvedeki isim Aytaç Kara haftaya yok
03 Aralık 2018, Pazartesi
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Zirvedeki isim haftaya yok

Zirvedeki isim Aytaç Kara haftaya yok

Bin 239 dakika ile, 'un en uzun forma giyen futbolcusu olan Kara, önümüzdeki hafta oynanacak olan maçında cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

'in 14 haftası geride kalırken 19 puan topladı. Teknik direktör 'nın en güvendiği isim ise son 8 maçta oldu. Erzurumspor maçından önce Ertuğrul Ersoy ve , takımın en çok forma şansı bulan isimleriydi. Ertuğrul'un cezası sebebiyle oynayamaması, Barış Yardımcı'nın da ilk 45 dakika sonrası oyundan alınması, zirveye Aytaç Kara'yı çıkardı.

Başarılı futbolcu, bin 239 dakika ile, Samet Aybaba'nın en çok süre verdiği isim oldu. Aytaç'ı, bin 216 dakika ile Barış, bin 170 dakika ile de Ertuğrul takip etti. Ancak Aytaç Kara, önümüzdeki hafta oynanacak olan maçında cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

  1. 3.12.2018 12:01
  2. Güncelleme: 3.12.2018 12:08
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