Zirvedeki isim Aytaç Kara haftaya yok
Bin 239 dakika ile, Bursaspor'un en uzun forma giyen futbolcusu olan Kara, önümüzdeki hafta oynanacak olan Antalyaspor maçında cezası sebebiyle forma giyemeyecek.
Spor Toto Süper Lig'in 14 haftası geride kalırken Bursaspor 19 puan topladı. Teknik direktör Samet Aybaba'nın en güvendiği isim ise son 8 maçta Aytaç Kara oldu. Erzurumspor maçından önce Ertuğrul Ersoy ve Barış Yardımcı, takımın en çok forma şansı bulan isimleriydi. Ertuğrul'un cezası sebebiyle oynayamaması, Barış Yardımcı'nın da ilk 45 dakika sonrası oyundan alınması, zirveye Aytaç Kara'yı çıkardı.
Başarılı futbolcu, bin 239 dakika ile, Samet Aybaba'nın en çok süre verdiği isim oldu. Aytaç'ı, bin 216 dakika ile Barış, bin 170 dakika ile de Ertuğrul takip etti. Ancak Aytaç Kara, önümüzdeki hafta oynanacak olan Antalyaspor maçında cezası sebebiyle forma giyemeyecek.
- 3.12.2018 12:01
- Güncelleme: 3.12.2018 12:08
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Zeljko Obradovic’ten oyuncularına övgü
Toplam 1
Yorum
Enda Beton yetmez.
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Galatasaray'dan derbi sonrası ilginç tavır
Toplam 2
Yorum
Enda Madurum da madurum :)
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Trabzonspor direğe takıldı!
Toplam 1
Yorum
baksoy Yazıcı çok kadersiz her attığı şut ya direğe vuruyor ya da direği sıyırıyor ? yeni bir hami yetişiyor yaradan sana güç kuvvet versin devam ?
Zirvedeki isim Aytaç Kara haftaya yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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