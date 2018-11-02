Bursaspor, Trabzonspor'u yenerek çıkışını sürdürmeyi amaçlarken, son zamanlarda rakibinin sahasındaki hegemonyasını da kırmış durumda. Kupadan elenmesine karşın özgüveni ve motivasyonunu koruyan yeşil beyazlılar ayrıca deplasman fobisine de son vermek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu mücadeleyi kilit maç olarak görüyor.

Ligde iç sahada arka arkaya alınan galibiyetlerle birlikte moral bulan, son deplasman maçında da Galatasaray karşısında puan alan yeşil beyazlılar, Trabzon'dan da puanlarla dönmeyi amaçlıyor. Kupada bir başka Trabzon ekibi 1461 Trabzon'a elenmelerine karşın oyuncular ve teknik heyet özgüvenlerini korurken, teknik direktör Samet Aybaba da son 3 haftadaki performanslarını devam ettirmek istediklerini belirtti.



PUANSIZ GEÇEN 36 MAÇIN ARDINDAN GALİBİYETLER ALDI?

Bursaspor, Trabzonspor'a karşı deplasmanda uzun yıllar boyunca galip gelemezken, şeytanın bacağını son yıllarda ise kırmış durumda. Süper Lig'de Trabzon'da oynanan ilk 36 maçta galibiyet elde edemeyen yeşil beyazlılar, buradaki 2 galibiyetini ise son 6 maçta elde etti. 2012/13 sezonunda rakibini tek golle geçen Timsah, 2016/17 sezonunun son maçında da 2-1 galip gelerek ligde kümede kalmıştı. Öte yandan Bursaspor, Trabzonspor deplasmanına çıktığı 42 lig maçında 27 mağlubiyet ve 13 beraberlik aldı.



DIŞ SAHADA 15 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI

Yeşil beyazlılar, bu mücadele ile birlikte ayrıca deplasman fobisine de son verme peşinde. Bu sezon deplasmanda galibiyeti bulunmayan ekiplerden olan Bursaspor, 5 dış saha maçında sadece 3 puan toplayabildi. Ligde son 7 deplasman maçını kazanamayan Timsah, aynı zamanda Süper Lig'de çıktığı son 15 deplasman mücadelesinde yalnızca 1 galibiyet elde edebildi. O galibiyet de geçen sezonu küme düşerek tamamlayan Kardemir Karabükspor'a karşı geldi. Diğer maçlarda Bursaspor, 11 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.