Usain Bolt, Central Coast Mariners'ten ayrıldı
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    , 'ten ayrıldı

    Usain Bolt, Central Coast Mariners'ten ayrıldı

    'nın takımlarından 'te forma giyen dünyaca ünlü eski atlet , takım ile yollarını ayırdı

    Atletizm kariyerini noktaladıktan sonra kariyerini futbola yönlendiren Jamaikalı sprinter , formasını giydiği 'nın takımından ayrıldı.

    Central Coast Mariners takımının internet sayfasından yapılan açıklamada, takımla ağustos ayından bu yana deneme antrenmanlarına çıkan ve ilk hazırlık maçında iki gol atan Usain Bolt'un takımdan ayrıldığı bildirildi.

    Açıklamada, oyuncunun temsilcisi Ricky Simms ile kulüp yönetimi arasında yapılan görüşmelerde parasal yönden anlaşma sağlanamaması nedeniyle Bolt'un ayrılık kararı aldığı duyuruldu.

    Futbola başlama fırsatı vermesinden dolayı kulübe teşekkür eden 32 yaşındaki Bolt ise, sezonun geri kalanında takıma başarı diledi.

    1. 2.11.2018 10:11
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