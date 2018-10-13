Samet Aybaba’dan basketbol resitali – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    ’dan resitali

    Samet Aybaba’dan basketbol resitali
    BURSA , yeni sezon öncesi takımını ziyaret edip, başarılar diledi. Tecrübeli çalıştırıcı, daha sonra basketbol topu ile atış yaptı. Öte yandan yönetimin, ekonomik küçülmeye gidildiği için kulüpteki 6 personelin işine son verdiği öğrenildi. İşten çıkarılmaların süreceği bildirildi.
    1. 13.10.2018
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