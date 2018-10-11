Bursaspor'dan 'hayırlı olsun' ziyareti
Bursaspor Başkanı Ali Ay ve Yönetim Kurulu üyeleri, Bursa İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Hakan Saraç'ı makamında ziyaret etti.
Bursaspor Başkanı Ali Ay ve Yönetim Kurulu üyeleri, Bursa İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Hakan Saraç'ı makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarete Bursaspor Başkanı Ali Ay'ın yanı sıra Cem Öztürk, Onur Özselek ve Zeki Öztürk katıldı. Başkan Ali Ay ve Yönetim Kurulu üyeleri, göreve yeni başlayan Bursa İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Hakan Saraç'a başarılar diledi.
- 11.10.2018 10:26
- Güncelleme: 11.10.2018 11:53
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
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