Bursaspor'dan 'hayırlı olsun' ziyareti
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ekim 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    'dan 'hayırlı olsun' ziyareti

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'dan 'hayırlı olsun' ziyareti

    Başkanı ve üyeleri, ve Garnizon Komutanı Hakan Saraç'ı makamında ziyaret etti.

    Başkanı ve üyeleri, ve Garnizon Komutanı Hakan Saraç'ı makamında ziyaret etti.


    Gerçekleşen ziyarete Başkanı 'ın yanı sıra Cem Öztürk, Onur Özselek ve Zeki Öztürk katıldı. Başkan ve üyeleri, göreve yeni başlayan İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Hakan Saraç'a başarılar diledi.

    1. 11.10.2018 10:26
    2. Güncelleme: 11.10.2018 11:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'dan 'hayırlı olsun' ziyareti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN