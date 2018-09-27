Öne geçen galibiyeti yarılıyor
Bursaspor ile Demir Grup Sivasspor'un oynadığı Süper Lig maçlarında yeşil beyazlılar öne geçtiği 13 maçın 10'unu, kırmızı beyazlılar ise 10 maçın 9'unu kazandı.
Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile Bursaspor, 30 Eylül Pazar günü Sivas'ta karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele öncesinde her iki ekibin daha önceki maçlarına bakıldığında öne geçen tarafın genellikle üstünlüğünü koruduğu görülüyor.
Daha önce oynanan Süper Lig maçların 13'ünde skor avantajını ilk yakalayan taraf olan Bursaspor, bu randevuların 10'unu kazandı, 2 kez puanları paylaştı ve yalnızca bir kez rakibinin dönüşüne engel olamadı. Bununla beraber yeşil beyazlılar, Demir Grup Sivasspor karşısında ilk golü attığı son 5 lig maçından da galibiyetle ayrıldı.
Benzer bir durum ise Demir Grup Sivasspor cephesi için de geçerli oldu. İki ekip arasında oynanan Süper Lig maçlarının 10'unda skor avantajını yakalayan takım olan Sivas temsilcisi, bu mücadelelerin 9'unu kazandı ve 1 kez yeşil beyazlı ekibe mağlup oldu.
Bursaspor, Sivas'ta rakibiyle oynadığı Süper Lig maçlarında da 6 kez geriye düşerken bu maçların tamamından puan dahi çıkaramadı. Yeşil beyazlılar buna karşın öne geçtiği 5 maçta ise 5 puan kaybı yaşadı.
- 27.9.2018 11:23
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Milliler turnuvaya veda etti!
Toplam 1
Yorum
ged 61 kadro yetersiz,sadece devşirme oyuncunun eline bakıyoruz..bayan voleybolde geçişi iyi yaptık ama bayan basketbolde bunu başaramadık
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Galatasaray - BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Toplam 1
Yorum
Yalnış bilgi ben mi yalnış hatırlıyorum yoksa jardel'in yıldızlaştığı(ilk maçı olabilir) maçta bir erzuruma 6 mı 7 mi ne atmıştık ligde.
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Onur Kıvrak: "Canım yandı ihanet etmedim"
Toplam 4
Yorum
Selim Onur kardeş iyi niyetli olmak başka bir şey, gol yiyip takıma zarar vermek başka bir şeydir. Takıma tam dört dörtl kaliteli bir kaleci şart.
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