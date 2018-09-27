Kulüplerden 2024 Avrupa Şampiyonası paylaşımı – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    Kulüplerden paylaşımı

    Kulüplerden 2024 Avrupa Şampiyonası paylaşımı

    , , , ve , yarın açıklanacak ev sahipliği öncesinde hesaplarından destek mesajları paylaştı.

    , , , ve , yarın açıklanacak ev sahipliği öncesinde hesaplarından destek mesajları paylaştı.

    'nin de aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliği yapma hakkını kazanan ülke, yarın 'nın Nyon'daki merkezinde TSİ 15.45'te düzenlenecek törende açıklanacak. Bu önemli gün öncesinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor ve Atiker Konyaspor, sosyal medya hesaplarından destek mesajları paylaştı. Mesajlarda 'Hazırız', 'Biz hazırız' ve 'İnanıyoruz ve bekliyoruz' paylaşımları yapıldı.

    Beşiktaş'ın yaptığı paylaşım


    Galatasaray'ın yaptığı paylaşım


    Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşımı

    Bursaspor'un yaptığı paylaşım


    Konyaspor'un yaptığı paylaşım

    1. 26.9.2018 20:52
    2. Güncelleme: 27.9.2018 02:01
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