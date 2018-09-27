Kulüplerden 2024 Avrupa Şampiyonası paylaşımı
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor ve Atiker Konyaspor, yarın açıklanacak 2024 Avrupa Şampiyonası ev sahipliği öncesinde sosyal medya hesaplarından destek mesajları paylaştı.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor ve Atiker Konyaspor, yarın açıklanacak 2024 Avrupa Şampiyonası ev sahipliği öncesinde sosyal medya hesaplarından destek mesajları paylaştı.
Türkiye'nin de aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliği yapma hakkını kazanan ülke, yarın UEFA'nın Nyon'daki merkezinde TSİ 15.45'te düzenlenecek törende açıklanacak. Bu önemli gün öncesinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor ve Atiker Konyaspor, sosyal medya hesaplarından destek mesajları paylaştı. Mesajlarda 'Hazırız', 'Biz hazırız' ve 'İnanıyoruz ve bekliyoruz' paylaşımları yapıldı.
Beşiktaş'ın yaptığı paylaşım
Galatasaray'ın yaptığı paylaşım
Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşımı
Bursaspor'un yaptığı paylaşım
Konyaspor'un yaptığı paylaşım
- 26.9.2018 20:52
- Güncelleme: 27.9.2018 02:01
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
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Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
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