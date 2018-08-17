Bursaspor'da Titi ve William Troost-Ekong takımdan ayrılırken, yeşil beyazlı yönetim savunmacı arayışlarına başladı. Bu noktada Danimarkalı stoper Lasse Nielsen ile temaslarda bulunan yönetim, İsveç'in Malmö Kulübü'nde forma giyen 30 yaşındaki oyuncudan olumlu yanıt aldı. Transferi kısa süre içerisinde noktalamak isteyen Bursaspor, Süper Lig'i yakından tanıyan Aurelien Chedjou için de girişimlerde bulundu. Medipol Başakşehir'de forma giyen oyuncunun transferi için Başkan Ali Ay bizzat devreye girerken, yeşil beyazlı yönetim Kamerunlu oyuncu için bekleyişe geçti. Chedjou'nun ismi daha önce de Bursaspor ile anılırken, geçtiğimiz sezon yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan deneyimli savunmacı için son kararı İstanbul kulübü verecek.



Fransa'nın Lille Kulübü'nden Galatasaray'a 6.3 milyon Euro karşılığında transfer olan Chedjou, 4 sezon burada forma giymesinin ardından geçtiğimiz sezonun başında bonservissiz olarak Medipol Başakşehir'e transfer oldu. Ancak yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Chedjou, sezon boyunca yalnızca bir maçta 53 dakika süre alabilmişti. Chedjou'nun İstanbul kulübüyla 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.