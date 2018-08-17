Bursaspor, Chedjou'yu istiyor
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    , Chedjou'yu istiyor

    Bursaspor, Chedjou'yu istiyor

    Savunmaya en az 2 takviye yapacak olan , transferinde sona doğru yaklaştı. Yeşil beyazlı kulüp geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan için de girişimlere başladı.

    'da Titi ve William Troost-Ekong takımdan ayrılırken, yeşil beyazlı yönetim savunmacı arayışlarına başladı. Bu noktada Danimarkalı stoper ile temaslarda bulunan yönetim, 'in Malmö Kulübü'nde forma giyen 30 yaşındaki oyuncudan olumlu yanıt aldı. Transferi kısa süre içerisinde noktalamak isteyen Bursaspor, 'i yakından tanıyan için de girişimlerde bulundu. 'de forma giyen oyuncunun transferi için Başkan Ali Ay bizzat devreye girerken, yeşil beyazlı yönetim Kamerunlu oyuncu için bekleyişe geçti. Chedjou'nun ismi daha önce de Bursaspor ile anılırken, geçtiğimiz sezon yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan deneyimli savunmacı için son kararı kulübü verecek.


    'nın Lille Kulübü'nden 'a 6.3 milyon Euro karşılığında olan Chedjou, 4 sezon burada forma giymesinin ardından geçtiğimiz sezonun başında bonservissiz olarak Medipol Başakşehir'e transfer oldu. Ancak yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Chedjou, sezon boyunca yalnızca bir maçta 53 dakika süre alabilmişti. Chedjou'nun İstanbul kulübüyla 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    1. 17.8.2018 13:34
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