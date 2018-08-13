Bursaspor oyunu kanatlardan kuruyor
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ağustos 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    oyunu kanatlardan kuruyor

    Bursaspor oyunu kanatlardan kuruyor

    , karşısında hücumu kanatlar üzerinden kurdu. Ancak bitirici eksikliği yeşil beyazlıların hücum etkinliğini azalttı.

    'de yeni sezonun ilk haftasında , deplasmanda 'ye 2-1 yenilmesine karşın ortaya koyduğu mücadele ile taraftarına umut aşıladı. Yeşil beyazlı ekip, oyunun belli bölümlerinde rakibi karşısında baskı yaratırken, özellikle kanat oyuncularıyla da etkili oldu. Fenerbahçe'ye karşı hücumlarının yüzde 77.5'ini kanatlardan geliştirdiği ataklar sonucunda oluşturan yeşil beyazlılar, özellikle sol kanattan da etkili akınlar gerçekleştirdi. Hücum aksiyonlarının yarısında ve Yusuf Erdoğan'ın bulunduğu sol kanadı kullanan yeşil beyazlılar aynı zamanda Fenerbahçe'den 4.5 kat daha fazla orta yaparak gol aradı. Hal böyle olunca Bursaspor adına maçın en fazla topla buluşan ismi de Aziz Behich oldu.

    BİTİRİCİ EKSİKLİĞİ SÜRÜYOR


    Bursaspor'un forvette yaşandığı sorunlar ise Fenerbahçe maçında bir kez daha ortaya çıktı. Bogdan Stancu'nun sakatlık, Kubilay Kanatsızkuş'un ise cezası nedeniyle forma giyemediği maçta eldeki tek forvet Tomas Necid gol umudu olarak sahaya çıktı. Ancak geçtiğimiz hafta içerisinde takımla yeni çalışmalara başlayan Necid varlık gösteremedi. 14 kez topla buluşan Çek forvet, bu alanda takımın en az topla buluşan oyuncularından olurken iki şutunda da top çerçeveyi bulmadı.

    1. 13.8.2018 11:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor oyunu kanatlardan kuruyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN