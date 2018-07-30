Timsah’ın inadı inat
Transfer döneminin suskun takımları arasında yer alan Bursaspor, bombayı patlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Transfer döneminin suskun takımları arasında yer alan Bursaspor, bombayı patlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, daha önce bonservisini almak istediği Kerim Frei transferinde Başakşehir'den olumsuz yanıt almıştı. Timsah, yıldız futbolcu konusunda bu kez farklı bir yol izleyecek. İstanbul ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralamayı planlayan Bursaspor Yönetimi, bir kez daha harekete geçti. Taraflar arasında bu hafta içinde somut adımların atılması beklenirken, Başakşehir Yönetimi'nin teknik direktör Abdullah Avcı'nın vereceği rapora göre cevap vereceği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 22 maçta forma giyen Kerim, bu karşılaşmalarda 3 gol attı, bir de asist yaptı.
- 30.7.2018
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Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
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Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
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