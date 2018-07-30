Timsah’ın inadı inat – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    ’ın inadı inat

    Timsah’ın inadı inat

    döneminin suskun takımları arasında yer alan , bombayı patlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

    döneminin suskun takımları arasında yer alan , bombayı patlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, daha önce bonservisini almak istediği transferinde 'den olumsuz yanıt almıştı. , yıldız futbolcu konusunda bu kez farklı bir yol izleyecek. ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralamayı planlayan Bursaspor Yönetimi, bir kez daha harekete geçti. Taraflar arasında bu hafta içinde somut adımların atılması beklenirken, Başakşehir Yönetimi'nin teknik direktör 'nın vereceği rapora göre cevap vereceği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 'de 22 maçta forma giyen Kerim, bu karşılaşmalarda 3 gol attı, bir de asist yaptı.

    1. 30.7.2018
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