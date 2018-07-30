Ali Ay’dan Harun Tekin açıklaması
Bursaspor Başkanı Ali Ay, takımdaki oyuncuların hiçbirine resmi teklif gelmediğini belirterek, "Harun da bunlardan bir tanesi. Sözlü olarak menajerler aracılığıyla sorguluyorlar. Yarın kulüpler birliği var. Artık bilmiyorum ne olur" dedi. ?
"Cisse ve Doumbia için teklifimizi sunduk"
Cisse ve Doumbia için de tekliflerini sunduklarını ifade eden Ali Ay, "Bizim teklifler onlara göre düşük ama bunları verebileceğimizi söyledik. Başka alternatifler de var. Hocamızın düşündüğü öncelikle iyi bir forvet ve bir kanat oyuncusu. Orta saha ile ilgili de hocanın düşünceleri var. Belki gidecek oyuncular var. Onların yerine transfer yapabiliriz" diye konuştu.
Başkan Ali Ay, transferde adı geçen Vagner Love ile ilgili bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.
"Stat isim hakkıyla ilgili de olumlu görüşmelerimiz var"
Forma sponsorluğu konusunda birkaç firmayla görüştüklerini dile getiren Başkan Ay, "İnşallah yetiştiririz. Marmarabirlik ile görüştük. Onlardan cevap bekliyoruz. Stat isim hakkıyla ilgili de olumlu görüşmelerimiz var. Biran önce bitsin istiyoruz. İyi günler yakında" dedi.
Takımdan gidecek oyuncular ile ilgili de bilgi veren Ali Ay, "Sercan ile imzaladık. Serdar Kurtuluş ile de biraz sonra imzalayacağız. Geriye Necid, Kembo, John ve Jovic kalıyor. Kembo da bitecek gibi. Bunlar gidince bütçe de düşecek" diye konuştu.
- 30.7.2018 15:44
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
Ali Ay’dan Harun Tekin açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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