Bursaspor’un yeni transferi ilk antrenmanına çıktı
Afyon kampını tamamlayan Bursaspor, 2 günlük aranın ardından akşam saatlerinde İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla çalışmalarına yeniden başladı. Antrenmanda yeni transfer Allano Lima da yer aldı. ?
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar'daki kamp çalışmalarını tamamlayan Bursaspor, 2 günlük aranın ardından bugün akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına yeniden başladı. Teknik Direktör Samet Aybaba gözetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman topla birlikte yapılan çalışmalarla devam etti. Sol dizinde ağrısı olan Onur Atasayar ile gribal enfeksiyon geçiren Shehu, tedbir amaçlı dinlendirilirken, iki oyuncunun da yarınki antrenmana katılacakları bildirildi.
LİMA İLK ANTRENMANINA ÇIKTI
Bugün kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayan Allano Lima da ilk antrenmanına çıktı.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
SERDAR VE SERCAN'A TEŞEKKÜR MESAJI
Öte yandan Bursaspor Kulübü, yapılan görüşmeler sonucu sözleşmeleri resmi olarak feshedilen Serdar Kurtuluş ve Sercan Yıldırım'a kulübe katkılarından ötürü teşekkür mesajı yayınladı.
- 30.7.2018 20:40
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
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