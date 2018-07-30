Bursaspor’un yeni transferi ilk antrenmanına çıktı – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    ’un yeni transferi ilk antrenmanına çıktı

    Bursaspor’un yeni transferi ilk antrenmanına çıktı

    Afyon kampını tamamlayan , 2 günlük aranın ardından akşam saatlerinde Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla çalışmalarına yeniden başladı. Antrenmanda yeni da yer aldı. ?

    Afyon kampını tamamlayan , 2 günlük aranın ardından akşam saatlerinde Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla çalışmalarına yeniden başladı. Antrenmanda yeni da yer aldı.

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 'daki kamp çalışmalarını tamamlayan Bursaspor, 2 günlük aranın ardından bugün akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına yeniden başladı. Teknik Direktör Samet Aybaba gözetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman topla birlikte yapılan çalışmalarla devam etti. Sol dizinde ağrısı olan Onur Atasayar ile gribal enfeksiyon geçiren Shehu, tedbir amaçlı dinlendirilirken, iki oyuncunun da yarınki antrenmana katılacakları bildirildi.

    LİMA İLK ANTRENMANINA ÇIKTI
    Bugün kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayan Allano Lima da ilk antrenmanına çıktı.
    Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

    SERDAR VE SERCAN'A TEŞEKKÜR MESAJI
    Öte yandan Bursaspor Kulübü, yapılan görüşmeler sonucu sözleşmeleri resmi olarak feshedilen ve 'a kulübe katkılarından ötürü teşekkür mesajı yayınladı.
    1. 30.7.2018 20:40
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