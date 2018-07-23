Papiss Cisse bombası – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    bombası

    Papiss Cisse bombası

    ’un Senegalli golcüyle temasa geçtiği iddia edildi

    Listesine birçok golcü ismi alan için dün flaş bir isim ortaya atıldı. Yeşil-beyazlıların ile görüştüğü iddia edildi.

    5 yıl 'da oynadıktan sonra 3 sezondur 'de Shandong forması giyen 33 yaşındaki golcünün yabancı kontenjanı nedeniyle kadro dışı kaldığı öğrenildi.

    Senegalli forvet, geçtiğimiz yıl oynadığı 18 maçta 12 gol attı.
    1. 23.7.2018
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