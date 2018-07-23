Bursaspor'dan Harun Tekin açıklaması: Beşiktaş değil Galatasaray
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'dan açıklaması: " değil ..."

    Bursaspor'dan Harun Tekin açıklaması: "Beşiktaş değil Galatasaray..."

    başkanı Ali Ay beIN Sports Haber'e gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

    Kaleci 'in 'a transferi ve transferi hakkında konuşan Ay'ın açıklamalarından sizin için derlediklerimiz...

    Harun Tekin 'dan ayrılacak mı? Başkan açıkladı!

    "Harun için bize Beşiktaş'tan bir teklif gelmedi. Harun'un menajeri ile konuşuluyor. Daha önceden 'dan kiralık teklifi gelmişti. Beşiktaş'tan resmi teklif gelirse oturup konuşuruz. Böyle bir olabilir tabii. Harun bizim iyi bir futbolcumuz ve milli bir futbolcu. Onun arkasında 2 tane milli futbolcu var. Kaleciden yana sıkıntımız yok. Ben Harun gittikten sonra o çocukların şans bulması açısından önemli buluyorum. Harun için takas düşünmüyoruz. Harun için belirlediğimiz rakamı burada konuşmak yanlış."

    "Papiss Cissé ile görüşme halindeyiz. Maddi konularda da anlaşma sağlamak lazım. Birkaç tane daha forvet ismi var. 3 tane daha transfer düşünüyoruz. Dzon Delarge'yi Agdam'a sattık."

    Yasin ile görüşüyoruz. Biz teklifimizi verdik. Yarın görüşeceğiz. 3 ya da 4 tane transfer yapacağız.

    "Gelecek sezon Allah hepimizin yardımcısı olsun. Herkesin borcu var, UEFA kriterlerine göre hareket etmek zorundayız. Elimizdeki oyuncuların satılması için çaba gösteriyoruz. Ben hepimize yeni sezonda başarılar diliyorum."

    1. 22.7.2018 22:26
    2. Güncelleme: 23.7.2018 07:31
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