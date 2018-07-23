Kaleci Harun Tekin'in Beşiktaş'a transferi ve Yasin Öztekin transferi hakkında konuşan Ay'ın açıklamalarından sizin için derlediklerimiz...

Harun Tekin Bursaspor'dan ayrılacak mı? Başkan açıkladı!

"Harun için bize Beşiktaş'tan bir teklif gelmedi. Harun'un menajeri ile konuşuluyor. Daha önceden Galatasaray'dan kiralık teklifi gelmişti. Beşiktaş'tan resmi teklif gelirse oturup konuşuruz. Böyle bir transfer olabilir tabii. Harun bizim iyi bir futbolcumuz ve milli bir futbolcu. Onun arkasında 2 tane milli futbolcu var. Kaleciden yana sıkıntımız yok. Ben Harun gittikten sonra o çocukların şans bulması açısından önemli buluyorum. Harun için takas düşünmüyoruz. Harun için belirlediğimiz rakamı burada konuşmak yanlış."

"Papiss Cissé ile görüşme halindeyiz. Maddi konularda da anlaşma sağlamak lazım. Birkaç tane daha forvet ismi var. 3 tane daha transfer düşünüyoruz. Dzon Delarge'yi Agdam'a sattık."

Yasin ile görüşüyoruz. Biz teklifimizi verdik. Yarın görüşeceğiz. 3 ya da 4 tane transfer yapacağız.

"Gelecek sezon Allah hepimizin yardımcısı olsun. Herkesin borcu var, UEFA kriterlerine göre hareket etmek zorundayız. Elimizdeki oyuncuların satılması için çaba gösteriyoruz. Ben hepimize yeni sezonda başarılar diliyorum."