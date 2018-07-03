Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, bir süredir temas halinde olduğu Stephane Badji’yi kadrosuna kattı.
Transferde son dakika pürüz yaşanmaması halinde Badji'nin yarın ya da perşembe günü Türkiye'ye geleceği, sağlık kontrolünden geçtikten sonra ise Afyonkarahisar kampına dahil olacağı bildirildi.
Geçen sezonu Kayserispor'da kiralık olarak geçiren ve forma giydiği 35 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergileyen Badji'nin bonservis bedeli için 600 bin Euro ödeneceği belirtildi.
- 3.7.2018 14:46
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Toplam 1
Yorum
naci abi bu ronaldo adamın dibi
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ufuk yıldırımhan beş para etmeyen adamlara milyon eurolar veriliyor.bu kulüp neden batmasın ki..VAH TRABZONUM VAHHH.KİMLERE KALDIN SENNNN
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ged 61 geçen yılın en iyi orta sahalarından birisi olan aytaç karayı gönderde ondan daha iyisini alabilecekmisin..gelen giden bir tezgah peşinde...
Stephane Badji Bursaspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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