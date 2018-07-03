Stephane Badji Bursaspor’da – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

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    <a href="/index/stephane-badji?id=3014907b-72c2-4d15-9627-0b1b94fc0e22" class="" rel="tag">Stephane Badji</a> <a href="/index/bursaspor?id=e3ca155a-af16-4d05-b115-f8a952144fde" class="" rel="tag">Bursaspor</a>’da

    çalışmalarını sürdüren , bir süredir temas halinde olduğu ’yi kadrosuna kattı.

    Yeni sezon öncesi yalnızca Makedonya 1. Lig takımlarından Akademija Pandev'den 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Jani Atanasov'u kadrosuna katan yeşil-beyazlı ekipte, çalışmaları sürüyor. Bir süredir temas halinde olunan 'nin transferi için görüşmelerde son aşamaya gelen yönetimi, hem 28 yaşındaki oyuncu hem de kulübü 'nın Anderlecht ekibi ile prensip anlaşmasına vardı.

    Transferde son dakika pürüz yaşanmaması halinde Badji'nin yarın ya da perşembe günü 'ye geleceği, sağlık kontrolünden geçtikten sonra ise kampına dahil olacağı bildirildi.

    Geçen sezonu 'da kiralık olarak geçiren ve forma giydiği 35 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergileyen Badji'nin bonservis bedeli için 600 bin Euro ödeneceği belirtildi.
    1. 3.7.2018 14:46
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