Atanasov Bursaspor’da
Yeşil-beyazlılar, Makedonya’dan genç orta saha Jani Atanasov’u Bursa’ya getirdi 19 yaşındaki ön liberoyla son detaylar konuşulduktan sonra resmi imza atılacak.
İNTER'DE İDMANA ÇIKTI
Daha önce 15 yaşındayken İtalyan devi İnter'de deneme idmanlarına çıkan Atanasov için kulübüne 300 bin euro yetiştirme bedeli ödeneceği bildirilirken, genç yıldız adayı sosyal medya hesabından da Bursa'daki bir otelden stadyumu gösteren paylaşımda bulundu. Bu paylaşımı da yeşil-beyazlı taraftarlar tarafından büyük beğeni aldı.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 4.6.2018
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Garry Rodrigues Galatasaray yönetiminden zam istedi
Toplam 1
Yorum
İsimsiz Trezeguet Aslan oluyor, haberinizde serbest kalma tarihi olarak 31 haziran yazıyor. Biraz dikkat lütfen.
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Bowman2
Toplam 9
Yorum
ÇILGINJOJQ MRB ARKADAŞLAR
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İşte Ali Koç'un zafer konuşması: Aziz Yıldırım olmasa ben olmazdım
Toplam 8
Yorum
sportmen Bu konuşmanın sonu gelmeli Aziz başkan en güzel şekilde onurlandırılarak Onursal başkanlık onurlu bir şekilde onun olmalı.
Atanasov Bursaspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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