Atanasov Bursaspor’da – Fotomaç – 04 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Haziran 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Atanasov ’da

    Atanasov Bursaspor’da

    Yeşil-beyazlılar, Makedonya’dan genç orta saha ’u ’ya getirdi 19 yaşındaki ön liberoyla son detaylar konuşulduktan sonra resmi imza atılacak.

    'yı teknik direktörlüğe getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren , ilk imza şovuna hazırlanıyor. Timsah'ta Makedonya 1. Ligi'nde Akamedija Pandev takımında oynayan 19 yaşındaki ön libero Jani Atanasov ile ülkesinde görüşen Futbol Direktörü Mustafa Er, prensipte anlaştığı 600 bin euro değerindeki genç oyuncuyu babasıyla birlikte 'ya getirdi. Ligde 29 maçta 4 gol ve 8 asist üreten 1,87 boyundaki Makedon futbolcuyla son görüşmelerden sonra sözleşme imzalanması bekleniyor.

    İNTER'DE İDMANA ÇIKTI
    Daha önce 15 yaşındayken İtalyan devi İnter'de deneme idmanlarına çıkan Atanasov için kulübüne 300 bin euro yetiştirme bedeli ödeneceği bildirilirken, genç yıldız adayı sosyal medya hesabından da Bursa'daki bir otelden stadyumu gösteren paylaşımda bulundu. Bu paylaşımı da yeşil-beyazlı taraftarlar tarafından büyük beğeni aldı.

    Serkan YETİŞMİŞOĞLU
    1. 4.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Atanasov Bursaspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN