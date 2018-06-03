Batalla sessizce gitti – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    Batalla sessizce gitti

    Batalla sessizce gitti

    tarihine geçen ikinci kez kulüpten ayrıldı.

    'da 7'den 70'e herkesin büyük saygı duyduğu, tam 250 kez yeşil-beyazlı formayı giyen Pablo Martin Batalla ikinci kez efsaneleştiği kulübüne veda etti. İlk olarak 2009 yılında 'ya adım atan 34 yaşındaki Arjantinli yıldız, 2014'te 'in yolunu tutmuş, 2016'da yuvasına geri dönmüştü. Çıktığı karşılaşmalarda 68 gol atıp, 79 asist yapan Batalla, 2009-10 sezonundaki kulüp tarihinin tek şampiyonluğunda büyük katkı sağlamıştı. Batalla, Bursa şehrine sessiz sedasız veda etti. Sabah erken saatlerde yola çıkan Arjantinli yıldız futbolcu ülkesine döndü.

    KİMSE GELMEDİ
    Batalla'yı sadece 'deki yakın arkadaşı ve kulübün eski tercümanlarından Volkan Çay uğurladı.
    1. 3.6.2018
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