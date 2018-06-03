Batalla sessizce gitti
Bursaspor tarihine geçen Pablo Martin Batalla ikinci kez kulüpten ayrıldı.
Bursaspor'da 7'den 70'e herkesin büyük saygı duyduğu, tam 250 kez yeşil-beyazlı formayı giyen Pablo Martin Batalla ikinci kez efsaneleştiği kulübüne veda etti. İlk olarak 2009 yılında Bursa'ya adım atan 34 yaşındaki Arjantinli yıldız, 2014'te Çin'in yolunu tutmuş, 2016'da yuvasına geri dönmüştü. Çıktığı karşılaşmalarda 68 gol atıp, 79 asist yapan Batalla, 2009-10 sezonundaki kulüp tarihinin tek Süper Lig şampiyonluğunda büyük katkı sağlamıştı. Batalla, Bursa şehrine sessiz sedasız veda etti. Sabah erken saatlerde yola çıkan Arjantinli yıldız futbolcu ülkesine döndü.
KİMSE GELMEDİ
Batalla'yı sadece Türkiye'deki yakın arkadaşı ve kulübün eski tercümanlarından Volkan Çay uğurladı.
KİMSE GELMEDİ
Batalla'yı sadece Türkiye'deki yakın arkadaşı ve kulübün eski tercümanlarından Volkan Çay uğurladı.
- 3.6.2018
FOTOMAÇ GÜNDEM
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