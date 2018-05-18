Gençlerbirliği - Bursaspor | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son hafta maçında gelecek yıl Spor Toto 1. lig'de mücadele edecek Gençlerbirliği, Bursaspor'u ağırlıyor.
Sezonun son maçında Ankara'da Gençlerbirliği ile Bursaspor karşı karşıya geliyor.
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Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Taha Cengiz Demirtaş, Alper, Zeki, Yıldırım Mert Çetin, Claro, Milinkovic, Rahmetullah, Sessegnon, Mehmet Taş, Manu, Skuletic
Bursaspor'un ilk 11'i: Muhammed, Emre, Rüştü, Ertuğrul, Burak, Faty, Furkan, Agu, Yusuf, Sinan, Batalla.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 18'de başlayacak maçta hakem Ali Şansalan görev yapacak.
Bu maç öncesinde İlhan Cavcav sezonunda Spor Toto Süper Lig'e veda eden Gençlerbirliği'nin 30, Bursaspor'un 39 puanı bulunuyor.
- 18.5.2018 17:56
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Toplam 1
Yorum
taraftar Alper mi ? Alper mi ? Alper mi ?
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Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!
Toplam 9
Yorum
KONSANTRASYON ! TEK MAÇ VUR GEÇ, VUR KIR, PARÇALA, TEKMEYE KAFA SOK, BU AKŞAM EN İYİ DEPLASMAN MAÇINI OYNA VE 3 PUANI ALIP ŞAMPİYON OL GALATASARAY !
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Bir kere Kartal her zaman Kartal
Toplam 3
Yorum
Kafkas Kartalı Duskoyu tüm taraftarlar severdi ama 34 yaşına gelmiş bi adama seneye 5 M euro deil 1 M euro bile alamazdık. O yüzden iyi bir transfer
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