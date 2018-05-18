Gençlerbirliği - Bursaspor | CANLI – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son hafta maçında gelecek yıl Spor Toto 1. lig'de mücadele edecek , 'u ağırlıyor.

    Sezonun son maçında Ankara'da ile karşı karşıya geliyor.


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    Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Taha Cengiz Demirtaş, Alper, Zeki, Yıldırım Mert Çetin, Claro, Milinkovic, Rahmetullah, Sessegnon, Mehmet Taş, Manu, Skuletic

    Bursaspor'un ilk 11'i: Muhammed, Emre, Rüştü, Ertuğrul, Burak, Faty, Furkan, Agu, Yusuf, Sinan, Batalla.

    Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 18'de başlayacak maçta hakem Ali Şansalan görev yapacak.

    Bu maç öncesinde İlhan Cavcav sezonunda Spor Toto Süper Lig'e veda eden 'nin 30, 'un 39 puanı bulunuyor.

    1. 18.5.2018 17:56
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