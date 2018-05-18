Sezonun son maçında Ankara'da Gençlerbirliği ile Bursaspor karşı karşıya geliyor.





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Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Taha Cengiz Demirtaş, Alper, Zeki, Yıldırım Mert Çetin, Claro, Milinkovic, Rahmetullah, Sessegnon, Mehmet Taş, Manu, Skuletic

Bursaspor'un ilk 11'i: Muhammed, Emre, Rüştü, Ertuğrul, Burak, Faty, Furkan, Agu, Yusuf, Sinan, Batalla.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 18'de başlayacak maçta hakem Ali Şansalan görev yapacak.



Bu maç öncesinde İlhan Cavcav sezonunda Spor Toto Süper Lig'e veda eden Gençlerbirliği'nin 30, Bursaspor'un 39 puanı bulunuyor.