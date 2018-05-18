Batalla’nın son maçı – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    ’nın son maçı

    Batalla’nın son maçı
    sezonun son karşılaşmasında G.Birliği'ne konuk olacak. Kaptan Batalla ise son karşılaşmasına çıkacak. Trabzonspor maçıyla taraftarına veda eden, Başkent'te son maçına çıkacak olan Arjantinli yıldız, Bursaspor kariyerini 250'nci maçında bitirecek.
    1. 18.5.2018
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