Titi: "Başımızı dik tutmak zorundayız" – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    Titi: "Başımızı dik tutmak zorundayız"

    Titi: "Başımızı dik tutmak zorundayız"

    'un Brezilyalı savunma oyuncusu Titi, mücadelelerinin devam ettiğini belirterek, "Başımızı dik tutmak zorundayız. Önemli maçlar bizi bekliyor ve mücadelemiz, kavgamız devam ediyor" dedi.

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında dün deplasmanda ekibi ile karşılaşan , sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Kötü gidişatını sürdüren ve küme düşme korkusu yaşayan yeşil-beyazlılarda Brezilyalı savunma oyuncusu Titi, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu.

    "KAVGAMIZ DEVAM EDİYOR"
    Son haftalarda giderek yükselen bir grafiklerinin olduğunu ifade eden deneyimli oyuncu, "Topa sahip olduğumuz, yüksek ritimli oynadığımız ama gole çeviremediğimiz oyunlar görmüştük son haftalardaki performansımızda. Bugün onun devamı gibiydi aslında. İyi fırsatlar bulduk, topu tutabildik. Topu öne rahat bir şekilde taşıyabildik ama maalesef gole çevirme konusunda sıkıntılar yaşadık. Mücadelemiz devam ediyor. Başımızı dik tutmak zorundayız. Yolumuz mücadele yolu, yolumuz odaklanma yolu. Odaklanmak zorundayız. Önemli maçlar bizi bekliyor ve mücadelemiz, kavgamız devam ediyor" dedi.

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:22
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