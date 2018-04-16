Titi: "Başımızı dik tutmak zorundayız"
Bursaspor'un Brezilyalı savunma oyuncusu Titi, mücadelelerinin devam ettiğini belirterek, "Başımızı dik tutmak zorundayız. Önemli maçlar bizi bekliyor ve mücadelemiz, kavgamız devam ediyor" dedi.
"KAVGAMIZ DEVAM EDİYOR"
Son haftalarda giderek yükselen bir grafiklerinin olduğunu ifade eden deneyimli oyuncu, "Topa sahip olduğumuz, yüksek ritimli oynadığımız ama gole çeviremediğimiz oyunlar görmüştük son haftalardaki performansımızda. Bugün onun devamı gibiydi aslında. İyi fırsatlar bulduk, topu tutabildik. Topu öne rahat bir şekilde taşıyabildik ama maalesef gole çevirme konusunda sıkıntılar yaşadık. Mücadelemiz devam ediyor. Başımızı dik tutmak zorundayız. Yolumuz mücadele yolu, yolumuz odaklanma yolu. Odaklanmak zorundayız. Önemli maçlar bizi bekliyor ve mücadelemiz, kavgamız devam ediyor" dedi.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:22
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Galatasaray'ın kaderini 3 deplasman maçı belirleyecek
Toplam 1
Yorum
Aslan Oyuna defansif ve ofansif hic katkisi olmayan Feghoulinin yedege cekilmesi lazim
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Arda Turan'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 4
Yorum
kaya Seni seviyoruz kaptan ama sesi daha çok çıkanlar seni antipatik gösteremeyi başardı herkese sağlık olsun. Sen Galatasaraylı Arda'sın.
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Terim'e yan bakılmıyor
Toplam 2
Yorum
Aslan Yanliz FatihTerimin Feghoulye yan bakmasi lazim,hic bir katksi yok
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