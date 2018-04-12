Bursaspor'da istifa
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Fatih Pulat görevini bıraktı.
Pulat, yaptığı açıklamada, gördüğü lüzum üzerine görevinden ayrılma kararı aldığını ve bu yöndeki istifa dilekçesini de yeşil-beyazlı kulübe gönderdiğini bildirdi.
Pulat'ın dilekçesinin kulübe ulaştığı, söz konusu kararın yönetim kurulunda görüşüleceği öğrenildi.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:28
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Fener'in bombası Mario Gomez
Toplam 8
Yorum
fb190380 Nerde bastonu ele alacak yaşa gelmiş futbolcu varsa bizim yönetim el uzatıyor. Fenerbahçe Huzur Evi
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Aziz Yıldırım'dan Beto'ya 1 milyon Euro!
Toplam 6
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34 BU BÜYÜK FENERBAHÇE KULÜBÜNÜ BİTİREN BU YÖNETİMİ DESTEKLEMEK FENERBAHÇEYE İHANETTİR
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Galatasaray maçı öncesi Arda Turan kararı...
Toplam 2
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İHANETÇİLER EMRE--ARDA GS YA İHANETÇİLER. AŞAK ŞEHİRDE ELELE. GS DÜŞMANLARININ KATKISIYLA
Bursaspor'da istifa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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