Bursaspor'da istifa

Pulat, yaptığı açıklamada, gördüğü lüzum üzerine görevinden ayrılma kararı aldığını ve bu yöndeki istifa dilekçesini de yeşil-beyazlı kulübe gönderdiğini bildirdi.

Pulat'ın dilekçesinin kulübe ulaştığı, söz konusu kararın yönetim kurulunda görüşüleceği öğrenildi.