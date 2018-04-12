Bursaspor'da istifa – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    'da istifa

    Bursaspor'da istifa

    ekiplerinden 'da mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi görevini bıraktı.

    Pulat, yaptığı açıklamada, gördüğü lüzum üzerine görevinden ayrılma kararı aldığını ve bu yöndeki istifa dilekçesini de yeşil-beyazlı kulübe gönderdiğini bildirdi.

    Pulat'ın dilekçesinin kulübe ulaştığı, söz konusu kararın yönetim kurulunda görüşüleceği öğrenildi.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:28
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