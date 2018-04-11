Bursaspor'da Sow geri döndü – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    'da Sow geri döndü

    Bursaspor'da Sow geri döndü

    , Göztepe maçının hazırlıklarına devam ederken, 'da bugün takımla birlikte çalıştı. Antrenmanda oyuncuların neşesi ise dikkati çekti.

    Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

    Teknik direktör gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman yarı sahada oynanan oyunla devam etti. Daha sonra dar alanda minyatür kalelerle 6'ya 3 kontrol pas oyunu oynayan yeşil beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı. Oyuncuların özellikle oynadıkları el topundaki neşeli anları dikkatlerden kaçmadı.

    SOW TAKIMLA ÇALIŞTI
    Dün yapılan antrenmana katılmayan ve kondisyon salonunda özel kuvvet çalışması gerçekleştiren bugün takımla birlikte çalışmalara katıldı. Sow'un yanı sıra kaburgasına aldığı darbe sonrası dünkü antrenmanda düz koşu yapan Titi de takımla birlikte çalıştı. Her iki oyuncunun da Göztepe'ye karşı hazır olacağı öğrenildi. Sakatlığı bulunan Josua John'un ise tedavisine devam edilirken, John Bostock ve Badu takımdan ayrı çalışma yaptı.

    Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:32
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