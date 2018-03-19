Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor galibiyetiyle nefes alan Bursaspor, puanını 33'e yükseltti. Bu sezon özellikle teknik direktör Paul Le Guen ve oyuncular, eleştiri oklarını üzerine çekerken, galibiyet ile birlikte aynı zamanda bu sezon bir ilki yaşadı. İlk haftadan itibaren geride kalan 25 hafta boyunca, geçtiğimiz sezondan daha düşük puanlarda haftaları noktalayan Bursa temsilcisi, bu sezon ilk kez geçtiğimiz sezondan daha yüksek puana ulaştı. Zira geçtiğimiz sezon ligin 26'ncı haftasında Atiker Konyaspor'a deplasmanda 2-0 kaybeden Bursaspor, 32 puanda kalmıştı.



GOL SAYISINI ARTIRDI

Geçen sezon ligin 26'ncı haftası sonunda rakip fileleri 26 kez havalandıran yeşil beyazlı ekip, bu sezon ise 26 lig maçında 34 gol kaydetti. Böylelikle gol sayısını artıran Bursaspor, her iki sezonda da söz konusu süreç içerisinde kalesinde 35 gol gördü. Bu durumda Bogdan Stancu'nun performansı da belirleyici oldu. Geçen sezonun ikinci yarısında yeşil-beyazlı ekibe katılan Rumen forvet, forma giydiği toplam 12 lig maçında yalnızca 1 asist yapabilmişti. Bu sezona bakıldığında ise takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan Stancu'nun, 26 lig maçında 7 gol ve 2 asisti dikkat çekiyor.



EVİNDE YÜZÜ GÜLMEYE BAŞLADI

Bursaspor'u bir diğer rahatlatan nokta ise iç sahada yakalanan kazanma serisi oldu. 5 maçlık iç sahadaki galibiyet hasretine Kayserispor'u tek golle geçerek son veren yeşil beyazlı ekip, hemen akabinde evindeki maçta Demir Grup Sivasspor'u da aynı skorla yenerek üst üste ikinci iç saha maçını kazandı. Evinde oynadığı 14 maçta 25 puan toplayan yeşil beyazlı ekip, ligin ilk 4 sırasında yer alan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından ligde evinde en başarılı ekip oldu.