Timsah zor virajda Le Guen ipin ucunda – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    zor virajda Le Guen ipin ucunda

    Timsah zor virajda Le Guen ipin ucunda

    , 'in de kaderini belirleyecek maçta, Avrupa'yı hedefleyen Sivas'ı ağırlayacak.

    , 'in de kaderini belirleyecek maçta, Avrupa'yı hedefleyen Sivas'ı ağırlayacak. , Yiğido'yu evinde son 5 maçta da yenerken, 4'ünde de kalesini gole kapattı. Yeşil-beyazlılarda cezalı Shehu'nın dışında sakat Badu ve Sercan da yok. Sivas'ta tek eksik sakat olan Mert. Diğer maçta G.Birliği, Akhisar'ı konuk edecek. Gençler'de sakat olan Jailton, Ahmet İlhan, Akigo'da ise cezalı Serginho yok.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:31
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