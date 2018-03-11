Bursa'da hedefteki isim Le Guen

Oyuncu tercihleri başta olmak üzere, yeşil beyazlı ekibin özellikle uzun süre galibiyet hasreti çeken takımlara karşı da sahadan mağlubiyetlerle ayrılması Bursa'da moralleri bozdu.



Bursaspor'un Osmanlıspor'a 2-1 yenilmesinin ardından eleştiri okları teknik direktör Paul Le Guen'e çevrildi. Fransız teknik adamın, Osmanlıspor maçının devre arasında alınmasını istediği ve 'Takıma en iyi katkıyı verecektir' diye bahsettiği John Bostock'a süre vermemesi Bursa'da gündem yaratırken, orta alanda Abdullahi Shehu ile sakatlıktan yeni çıkan Mikel Agu'ya şans vermesi, mağlubiyetin ana sebeplerinden biri olarak gösterildi. Maç öncesi ve sonrasında Le Guen, John Bostock sorularına, "Bu kararı alırken başlıca sebeplerim var. Ama bunu, burada, basın önünde açıklamak istemiyorum" şeklinde cevap vermişti.



KULÜP KARİYERİNDE EN KÖTÜ DÖNEMİ

Yeşil beyazlı ekibin başında şu ana dek 31 maça çıkan ve yalnızca 1.45'lik bir puan ortalaması bulunan Fransız teknik adam, daha önce Rennes, Olimpik Lyon, Glascow Rangers ve Paris Saint-Germain takımlarını da çalıştırırken, kulüp takımlarındaki en düşük puan ortalamasına Bursaspor'da sahip oldu. Le Guen, kulüp takımı olarak Paris Saint-Germain'i çalıştırmasının ardından, 9 yıllık aradan sonra bir başka kulüp takımı olan Bursaspor ile anlaşmış ve söz konusu süreçte sadece ülke takımlarının başında yer almıştı.



GARDI DÜŞEN TAKIMLARI YENEMİYOR

Le Guen'e yönelik bir başka eleştiri ise adeta gardı düşen takımlara kaybedilen maçların olması. 7 maçlık galibiyet hasreti olan Osmanlıspor, Bursaspor'u yenerek bu hasretini dindirirken, aynı zamanda 2018'de ligde ilk kez kazandı. Galatasaray ise Kasımpaşa yenilgisinin ardından Bursaspor'u evinde 5-0 gibi farklı bir skorla geçerek yeniden lige dönerken, 12 maçtır lige kazanamayan Teleset Mobilya Akhisarspor da evinde Bursaspor'u yenerek bu hasretine son verdi ve çıkışa geçerek son 4 maçını kazandı.



RAKİPLERİ NEFES ALIYOR

Yeşil beyazlı ekip ligin ikinci yarısında Aytemiz Alanyaspor'a da deplasmanda 3-1 kaybederken o maçın öncesinde Akdeniz ekibi oynadığı son 6 lig maçında yalnızca 1 puan alabilmişti. Bu hafta Medipol Başakşehir'i evinde 4-1 yenerek gündeme oturan ve Bursaspor ile arasındaki puan farkını da 3'e indiren Akdeniz temsilcisi, Bursaspor galibiyetinin ardından oynadığı 4 maçtan da üst üste mağlup ayrılmıştı.