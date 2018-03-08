Timsah’ta Harun şoku! – Fotomaç – 08 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Timsah’ta Harun şoku!

    Timsah’ta Harun şoku!
    Osmanlı ile karşılaşacak 'da 'in sakatlığı keyifleri kaçırdı. Önceki günkü idmanda sağ dizinde zorlanma meydana gelen milli eldiven, dünkü antrenmana çıkmadı. 2 gün dinlendirilecek Harun'un durumu maç günü netleşecek.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Timsah’ta Harun şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN